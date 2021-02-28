«Ноги-то как разбросала»: Асмус в облегающем черном боди подразнила соблазнительными формами

Кристина Асмус обладает хрупкой женственной фигурой, о которой мечтают многие. При этом некоторые фолловеры уверены, что это дар природы. Но оказалось, что все не совсем не так. Звезда «Текста» недавно призналась, что лишь усилие воли спасает ее от переедания. А вот во время самоизоляции она дала себе волю и поправилась во время вынужденного сидения дома в коварной близости от холодильника.

Сейчас популярная актриса вернулась в былую форму, что с удовольствием демонстрирует своим поклонникам. В личном блоге она предстала во всей красе, запечатлевшись в облегающем черном боди, красиво подчеркнув упругую грудь и длинные стройные ноги.

«Как можно так молодо выглядеть?», «Какая красоточка, будто 18 лет, такая хрупкая», «Ноги-то как разбросала! Очень крутой кадр!», «Полегче, Крис!», «Самая красивая», «Стройняшка какая», «Прекрасная и очень стройная», — отозвались на фото пользователи Сети.

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