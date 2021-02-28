Юлия Проскурякова подаст в суд на светскую львицу, которая бросила машину на ее паркоместе

Жена композитора и музыканта Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова подаст в суд на светскую львицу Милену Дейнегу, которая бросила машину на ее паркоместе. Девушки живут по соседству в элитной многоэтажке в центре Москвы.

«Я два часа бегала по парковке. И что? Никто не употребляет материного слова. А какого слова заслуживает человек, которому я в течение двух часов дозваниваюсь? Они просто уснули. На нас «забили». Просто уснули и выключили телефон. У меня есть все скриншоты не отвеченных звонков. Только в 9.30 следующего утра она перепарковалась. Они знали, кому принадлежит парковочное место. Я никаких противоправных действий не делала. Я пойду в суд. Нарушены права частной собственности. Это как войти в чужую квартиру».

Юлия Проскурякова

Сама Дейнега свою вину не признает. «Паркоместо у нас стоит от двух до шести миллионов рублей. Мы поставили машину на ее парковочное место. Она приехала откуда-то в три часа ночи. Начала материться. Там мест много. Могла бы рядом припарковаться. У нас соседи Владимир Соловьев, Олег Дерипаска, Дима Маликов. Никто не конфликтует. Мы живем в воспитанном обществе в доме на улице Тверской. После мата с ее стороны нет никакого желания извиниться», — заметила Дейнега.

Отметим, что сам Игорь Николаев отсутствует пока в России. Он улетел к старшей дочке в Америку.

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