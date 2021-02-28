«Просто Яночка и китовая акула»: Барановская запечатлела дочь, плывущую возле хищника

Юлия Барановская в настоящий момент отдыхает со своими тремя детьми от Андрея Аршавина на Мальдивах. Платит звезда за свой отпуск немало – от 200 тысяч рублей в сутки. И это только за проживание в пятизвездочном отеле.

Ведущая очень довольна местным сервисом и красотами природы. Ее восхищает яркий цвет океана и богатый подводный мир, которым можно полюбоваться как в местном подводном ресторане прямо из окон, так и ныряя с маской.

А последние два дня отпуска Юлии выдались особенно впечатляющими для нее и отпрысков. В это время к их острову прибилась стая китовых акул. По словам телезвезды, в ней насчитывается около 200 особей. С одной из них Барановская даже запечатлела свою дочь.

«Просто Яночка и китовая акула. P.S. Это безопасно», — подписала она обнародованный кадр.

Удивленным подписчикам журналистка объяснила, что рыба питается планктоном и никогда не нападает на людей.

«Сейчас они каждый день тут в пятнадцати минутах от нашего отеля. Такой кайф, мы разных видели, счастливы по уши. Три часа с ними плавали», — похвасталась звезда.

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