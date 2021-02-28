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«Мне нормально быть в роли невесты»: Лолита призналась, что у нее в офисе висят четыре свадебных платья

По словам певицы, в последний месяц она все время пьет валерьянку.

«Мне нормально быть в роли невесты»: Лолита призналась, что у нее в офисе висят четыре свадебных платья
Лолита. Фото: Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что в последнее время испытывает панические атаки. Все из-за своей работы в театре «Модерн». Она задействована в спектакле «Женитьба» по Николаю Гоголю.

Лолита
Лолита. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я уже второй месяц пью валерьянку. Меня очень колбасит. Настолько, что вся жизнь пролетела перед выходом на сцену. Текст учить очень сложно. Когда начала его запоминать, то перестала материться. Кстати, мне нормально быть в роли невесты. У меня в офисе висят четыре платья и четыре фаты».

Лолита

Как отметила звезда, в театре «Модерн» ей выделили отдельную гримерку. Она всем довольна. «Я даже не обсуждала свой гонорар. Я не имею права просить деньги за работу в театре», — заметила Лолита.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказывал, что Лолита получает зарплату за свою работу. Она, как выразился режиссер, чуть выше средней по стране.

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ЛолитаЛолита последние новостиПрограмма "Ты не поверишь!"Театр "Модерн"Юрий Грымов