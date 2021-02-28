«Настоящая любовь не может уйти»: Любовь Успенская высказалась о вернувшейся из США дочери

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что чувствует себя самой счастливой женщиной на свете. Все из-за того, что к ней из США спустя год вернулась дочь Татьяна Плаксина.

«Я самая счастливая женщина на свете. Я набрала вес, но не обращаю на это внимания. Вся моя команда подготовила праздник для меня на мой день рождения. Дочка прямо с самолета. Для нее происходящее шок. После одиночества ей все это не нужно, поэтому на праздник она не пришла. Она должна сейчас отдохнуть. Настоящая любовь не может уйти. Не может все вычеркнуто быть из жизни. Таня – шикарная. Она такая жизнерадостная, с чувством юмора, поет. Я и сама сейчас хочу летать, жить, петь».

Любовь Успенская

Отметим, что самый красивый подарок на 67-й день рождения Любови Успенской подарила ее подруга Нелли Кобзон. Это французская хрустальная ваза за 200 тысяч рублей. «Любочке что-то трудно подарить из одежды. Она очень изысканная, со своим определенным вкусом, поэтому я ей подарила вазу для цветов. Я думаю, что ей очень она понравится», — заметила вдова Кобзона.

Напомним, что Татьяна Плаксина целый год провела в США. Она рассорилась с родительницей, обвинив ее в насилии.

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