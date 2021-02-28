Потчевались шашлыком и хинкали: Гузеева отметилась в грузинском ресторане с Ардовой

Актриса признались, что богатый стол для них был накрыт просто так.

Лариса Гузеева в компании коллег-артистов отметилась в одном из грузинских ресторанов. «Обожаю эти актерские посиделки», — призналась она. Среди ее приятелей оказались Анна Ардова и Эвклид Кюрдзидис.

Они много веселились, дурачились, пели песни не только на русском, но и на французском и грузинском языках. Ну и, само собой, потчевались роскошными грузинскими блюдами, которые расставили на столе буквально в два ряда. Стол просто ломился от аппетитных яств. Лариса не скрывала, что в этот день была готова позабыть про свою диету. Ведь совсем недавно она с грустью констатировала, что опять поправилась и ей вновь придется более пристально следить за своим питанием.

«Просто ни почему мы собрались! Вот просто так! Нам так захотелось!» — прокомментировала происходящее Гузеева.

Отметим, что Эвклида Кюрдзидиса и ведущую «Давай поженимся!» связывает давнишняя дружба. Вот и на этот раз они сели за столом рядом, актер осыпал свою приятельницу комплиментами, а после спел специально для нее песню.

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