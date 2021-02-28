Разгляди обнаженную Чехову: похудевшая ведущая показала секси-фигуру на фоне запотевшего зеркала

Анфиса Чехова умеет заинтересовать своих поклонников, это бесспорно. Больше всего мужчин, конечно, разогревает недосказанность и полузакрытость. Чем звезда умело пользуется.

В личном блоге похудевшая телеведущая показала эротичные кадры из собственной ванной комнаты, запечатлев себя обнаженной напротив зеркала. Вот только, чтобы увидеть ее фигуру нужно быть очень внимательным, кроме того, обладать хорошим воображением.

Впрочем, у армии почитателей сексуальной теледивы явно фантазии не отнимать. «Вау! Какая волшебная!», «Анфиса, какая же вы шикарная!»», «Анфиса, жди меня, не выходи из ванной!», «Горячая штучка», — прокомментировали видео пользователи Сети.

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