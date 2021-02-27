«Ах ты, маленький мальчишка!»: Виторган снял на камеру, как рассмешил четырехлетнего сына дома

Максим Виторган почти шесть лет прожил в браке с Ксенией Собчак. Они казались идеальной парой, но расстались в 2019 году. Телеведущая вскоре снова вышла замуж. Теперь она счастлива с режиссером Константином Богомоловым. При этом блондинка поддерживает общение с экс-супругом. Они вместе воспитывают сына Платона. В начале года Собчак отдохнула с мальчиком на Мальдивах. А потом Виторган провел время с наследником в Сочи.

Зачастую артист придумывает необычные занятия для четырехлетнего малыша. Не так давно он покатался с ним по лесу на снегоходах. При этом Платон был облачен в синий комбинезон и шапку с ушками. Максим любит экстрим, но отваживается не на все виды развлечений. К примеру, с тарзанкой он прыгать не стал.

Выходные артист снова провел с сыном. Он поделился трогательным видео, на котором веселился с Платоном. Виторган использовал актерский дар и устрашающе произносил слова, когда зашел в спальню сына.

«Где этот маленький мальчишка? Он когда-нибудь проснется или нет? Ах ты, маленький мальчишка! Ты когда-нибудь проснешься», — сказал актер и засмеялся. «А я сделаю вот так», — заявил мальчик и укрылся одеялом, звонко смеясь.

Потом Максим снова уже с грозным лицом повторил слова. А Платон в пижаме накинулся с криками на камеру, будто подыгрывая папе. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие считают артиста примерным папой. К слову, от первого брака у него также есть сын Даниил и дочка Полина.

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