«Пироги роскошные»: Анна Нетребко в блузке свободного кроя устроила застолье в своей квартире

Анна Нетребко является одной из самых известных в мире оперных певиц. Она давно привыкла гастролировать большую часть дней в году. Артистка не раз признавалась в интервью, что ее график очень плотный. При этом она всегда старается свободное время провести с пользой. Звезда сцены посещает музеи в странах, куда приезжает выступать, осматривает достопримечательности и много гуляет. Зачастую с собой в поездки она берет сына Тьяго.

Уже второй раз в этом году Анна приезжает в Россию. Она рассказывала, что в Мариинском театре очень быстро согласуют репертуар, что помогло ей снова приехать и порадовать публику своим участие в постановке «Турандот» вместе с мужем Юсифом Эфвазовым. Раньше оперная дива жила в Санкт-Петербурге. Она не скрывает, что очень любит этот город. Последние недели у Нетребко были очень насыщенными.

Однако 27 февраля после завершения очередного выступления она решила собраться с родными в своей квартире и устроить застолье. По такому случаю артистка облачилась в блузке оверсайз каштанового цвета с принтом юбку.

«Ура! Спектакль „Турандот“ закончился в Мариинском театре и мы пришли домой! У нас сегодня свинья запеченная. Девчонки! Самое главное — у нас такой подарок… Вон Ленка режет пироги роскошные, сейчас будем все кушать», — похвасталась звезда.

Поклонники в последнее время часто одаривают комплиментами Анну. Они считают, что она похудела. Сама певица признавалась, что после родов ее вес не меняется. Оперная дива не пытается гнаться за модельными параметрами и не любит спорт. При этом она никогда не отказывается попробовать различные блюда в ресторане или гостях. Более того, сама Нетребко тоже прекрасно готовит.

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