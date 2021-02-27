Посиделки в гримерке: Кудрявцева в брючном костюме цвета фламинго пообщалась с Привольновым

Телеведущая теперь работает в паре с новым соведущим. Они сразу нашли общий язык.

Лера Кудрявцева в 18 лет переехала в Москву и вскоре стала вести различные передачи. На ее глазах обрели популярность многие артисты. Теперь девушка живет в загородном доме с мужем Игорем Макаровым — хоккеистом. Пара воспитывает дочку Марию, которой всего два года. Также у нее есть взрослый сын Жан, подарившей ей внука Льва. Блондинка прекрасно выглядит в 49 лет и не раз признавалась, что любит свою работу.

В начале этого года Лера пережила сразу несколько неприятных ситуаций. Сначала она переболела коронавирусом, а потом попала в больницу с травмой. Телеведущая неудачно упала и сломала крестец. Однако она быстро пошла на поправку. И хоть ей еще тяжело находится в сидячем положении долгое время, Кудрявцева уже вышла на работу. А недавно у нее появился новый соведущий в передаче «Звезды сошлись». Теперь вместе с ней работает Антон Привольнов.

После их первых съемок ведущий признался, что они договорились друг другу не делать плохого. По всей видимости, коллеги быстро нашли общий язык. В конце февраля Лера приехала на очередные съемки и запечатлела себя в гримерке. Она предстала в брючном костюме цвета фламинго и белой блузке. На диване сидел Привольнов, который поинтересовался, как ее здоровье.

«Получше?» — спросил он. «Так ничего. Ну да, да», — ответила Кудрявцева. «Спина ты имеешь в виду?» — уточнила она. «Ага», — подтвердил Антон.

Поклонники заметили, что они хорошо сработались и чувствую друг друга спокойно на одной площадке. Также многие оценили яркий образ Леры. Фанаты считают, что Лера постройнела. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры.

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