Агата Муцениеце в кожаной блузке с пышными рукавами и на шпильках вышла на красную дорожку

Агата Муцениеце в прошлом году стала свободной девушкой. Почти 10 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. Даже ради двоих детей они не стали сохранять брак. Как и мечтала актриса, теперь ее зовут сниматься во множество проектов. Она даже снова стала ведущей шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым. Более того, Агата находит время на спорт и воспитание сына с дочкой. Поклонники отмечают, что она заметно похорошела за последнее время.

Не так давно артистка сменила имидж. Она покрасила локоны и нарастила дополнительные волосы. Теперь бывшая жена Прилучного ждет, что встретит новую любовь. А накануне она провела вечер не дома, а на премьере фильма «Гуляй, Вася — 2». Муцениеце для такого случая выбрала юбку-карандаш и кожаную блузку с пышными рукавами-буфами. Наряд открыл плечи девушки и стройные щиколотки. Она сделала начос и неброский макияж.

Агата вышла на красную дорожку, где ее уже поджидали поклонники. Девушка получила много комплиментов, а также раздала автографы.

«Это потрясающая встреча! Смотрите, один режиссер „Закрытой школы“, второй режиссер и я — главная героиня!» — удивилась она.

Поклонники тоже оценили лук звезды. Многие отметили, что развод пошел актрисе только на пользу. «Агата, ну почему ты такая красивая. Просто слов уже нет никаких, хочется смотреть на тебя вечность», «Отлично выглядишь», «Что за дикая роза», «Мне нравится очень», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: