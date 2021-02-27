«Вкусно, весело»: Юдашкина в кремовой юбке плиссе устроила застолье с Пугачевой и Галкиным

Валентин Юдашкин не так давно отметил очередную годовщину с женой Мариной. Пара вместе уже 33 года. Для кутюрье избранница стала главной поддержкой и опорой. Супруги любят нянчится с внуками Аркадием и Анатолием, но пока малыши находится в Гонконге с мамой, они находят время для выходов в свет и домашних посиделок. 26 февраля к ним в гости заглянула Алла Пугачева и Максим Галкин. Дорогих друзей они встретили, как всегда, очень радушно.

62-летняя Марина вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля. Она облачилась в легкую полосатую рубашку и юбку плиссе кремового цвета. А Примадонна предпочла лук в черных тонах. Она надела блузку оверсайз и брюки галифе в тонкую полоску. Подробностями вечера в доме маэстро они делится не стали. Однако Галкин не скрыл восторга, как и его жена. Они поделились впечатлениями в соцсети.

«Дорогая Марина Юдашкина, спасибо вам с Валентином за чудесный вечер! Было вкусно, весело, семейно!» — высказался Максим.

А поклонники одарили комплиментами жену Юдашкина и Пугачеву, которой, к слову, 71 год. «Какая красавица Алла Борисовна! Еще больше похорошела!», «Две девушки красавицы!», «Галкин мастер фото», «По-настоящему эталонные женщины», «Какие красавицы! Пример для подражания!», «Ну вы девчонки просто красотки», «Молодые цветущие девушки, просто красотки», «Марина не стареет», «Они скрывают секрет молодости», — прокомментировали пост подписчики.

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