«С короткой стрижкой, блондинка такая симпатичная, такой маникюр»: Ургант о Криде на «Голос. Дети»

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял музыканта Егора Крида, который, как известно, является наставником на программе «Голос. Дети».

В гости к Урганту пришла певица Полина Гагарина. Шоумен неожиданно заявил, что исполнительница прекрасно выглядит на шоу «Голос. Дети». На это Гагарина отметила, что в проекте не участвует, а Ургант, скорее всего спутал ее со Светланой Лободой, которая входит в состав жюри.

«С короткой стрижкой, блондинка такая симпатичная, такой маникюр». Иван Ургант

Гагарина сразу поняла, что Ургант решил поиздеваться над Кридом. Музыкант также находится в составе жюри.

Ранее Ургант уже подшучивал над рэпером. Он заявил, что нигде не сказано, что члены жюри «Голоса» должны разбираться в музыке. При этом он упомянул фамилию Крида, сказав, что тот на самом деле хороший наставник проекта, который идет на Первом канале.

Добавим, что Крид перед проектом показал на камеру неприличный жест, находясь в кресле наставника «Голоса». Фотографию он выложил в соцсетях и подвергся критике. Позже он удалил провокационный кадр.

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