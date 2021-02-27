«Мне плевать на деньги в этой ситуации»: Анастасия Веденская намерена наказать свою обидчицу

Как отметила актриса, напавшая на нее женщина заслуживает, чтобы сидеть в тюрьме.

Актриса Анастасия Веденская заявила, что сделает все возможное, чтобы наказать свою обидчицу, которая бросила в нее пивной бокал. ЧП, напомним, произошло несколько дней назад в одном из увеселительных заведений в городе на Неве.

Как отметила звезда, после того нашумевшего на всю страну инцидента всю компанию ее недругов отвезли в полицию, но достаточно быстро отпустили. По ее словам, ее оппонентов даже не освидетельствовали на алкоголь и употребление запрещенных веществ. Веденская заметила, что компания, с которой случилась драка, в начале вечеринки заказала два графина водки и пиво. В какой-то момент женщина за соседним столиком сказала ей фразу: «Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать!» После этого в голову актрисы полетел стакан.

«Я хочу, чтобы этот человек понес наказание за свой поступок. Мне плевать на деньги в этой ситуации. Этот человек заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме». Анастасия Веденская

Напомним, что Анастасия Веденская пострадала после нападения на нее в Санкт-Петербурге. За актрису вступился бывший муж актер Владимир Епифанцев. Он оказался в той же гостинице, где остановилась его жена, сообщает «Собеседник».

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