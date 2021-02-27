Получила программкой по лицу: Николь Кидман избили в опере австралийского Сиднея

Инцидент произошел еще в январе, но известно о нем стало только сейчас.

Музыкант Кит Урбан сообщил, что его жена голливудская звезда Николь Кидман была еще в январе избита в опере австралийского Сиднея.

По словам Урбана, после выступления они с женой начали хлопать в ладоши. В какой-то момент несколько человек позади них в зале встали. Урбан с супругой последовали их примеру. Вдруг мужчина, который сидел за ними, ударил Николь Кидман программкой спектакля прямо по лицу.

По словам Урбана, вначале он не понял, что произошло. С одной стороны, он захотел защитить свою жену, а с другой понимал, что надо проявить сдержанность. Позже стало ясно, что недовольный посетитель сиднейской оперы ударил Николь Кидман, потому что она хлопала в ладоши после спектакля, а там это делать не принято. Как сказал Урбан, у него случилась перепалка с мужчиной, ударившим его жену. На место пришлось вызывать полицию, сообщает independent.co.uk.

Любопытно, что это не первое происшествие с участием Кидман за последнее время. Так в прошлом году она повредила ногу. Артистка не заметила выбоину на дороге около дома и вывихнула лодыжку, когда совершала утреннюю пробежку.

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