Тимати не выберет ни одну из красавиц: что случится в финале восьмого сезона шоу «Холостяк»

Рэпер Тимати, по слухам, в финале восьмого сезона шоу «Холостяк», который начнут показывать по выходным в марте на канале ТНТ, не выберет себе в спутницы жизни ни одну из 25 красавиц.

Как известно, съемки проекта проходили в ОАЭ в сжатые сроки из-за пандемии. Шоу снимали в Дубае в ноябре прошлого года. Все действующие лица подписали договора о неразглашении информации. В противном случае предусмотрены крупные штрафы.

Между тем в СМИ поступает информация, что же случится на проекте. В том числе, в его финале. Поговаривают, что музыкант так и не выберет себе невесту. Кстати, ранее так же поступал певец Алексей Воробьев.

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Напомним, что за все время шоу «Холостяк», у которого, надо признать, очень хорошие рейтинги, ни один из «холостяков» не женился на своей избраннице. Впрочем, показательные выступления были очень красивыми. Да и потенциальные невесты обрели огромную популярность благодаря шоу, пишет «Комсомольская правда».

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