«Настоящие друзья – огромный подарок судьбы»: Пугачева пришла домой к Юдашкину и обратилась к Богу

Как отметила Примадонна, дизайнер и его жена Марина – ее любимые люди.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Instagram разместила фотографию, на которой она запечатлена с женой модельера и дизайнера Валентина Юдашкина Мариной. Судя по всему, певица пришла в гости к закадычному другу вскоре после его признаний о раке и последующем лечении.

«В гостях у Марины и Вали Юдашкиных. Настоящие друзья, это огромный подарок судьбы. Спасибо Господи за то, что дал возможность найти «своих» и успокоиться».

Алла Пугачева

«Алла Борисовна, вы – потрясающая женщина», «Алла Борисовна, как мы рады, что у вас есть настоящие друзья, на которых вы можете положиться и доверить им свои тайны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что недавно 57-летний Валентин Юдашкин сделал признание о своей болезни. В 2016 году у него обнаружили рак. С тех пор модельер борется за свою жизнь и в этом ему помогают его самые близкие люди.

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