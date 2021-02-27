Леди Гага воссоединится со своими похищенными собаками

34-летняя певица пока еще не видела животных, поскольку находится в Риме.

Американская исполнительница Леди Гага получит обратно двух своих питомцев, которые были украдены ранее. Об этом сообщили CBS News со ссылкой на правоохранительные органы США.

Напомним, что недавно на выгульщика питомцев голливудской актрисы и певицы было совершено нападение. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений, но остался жив. Как оказалось, нападающие охотились за тремя питомцами Гаги. Двух собак им удалось похитить, а бульдог по кличке Азия смогла убежать от злоумышленников. Позже ее нашли жители Калифорнии и доставили в полицейский участок.

После того, как Леди Гага пообещала вознаграждение за пропавших любимцев в 500 тысяч долларов, бульдогов вернули. Сообщается, что в пятницу, 26 февраля, их принесла женщина. Однако полиция не нашла связи между ней и нападающими. Как животные оказались у «спасительницы» — пока тоже непонятно.

Сама Гага еще не увидела любимые мордашки питомцев, так как в последнее время находится на съемках в Италии.

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