«Поедем на операцию»: Илана Юрьева из «Уральских пельменей» показалась в инвалидном кресле

Звезда команды сломала ногу во время катания на горных лыжах на Красной Поляне в Сочи.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram поделилась кадрами из больницы, куда она попала вследствие перелома ноги. Сейчас юмористка может передвигаться только в инвалидном кресле. На кадрах видно, что за ней ухаживает муж.

«Любимый, как тебе такой лифтолук. Мы приехали в клинику к одному очень хорошем хирургу, который отправил нас к другому хирургу. Вот сейчас поедем на операцию. Все-таки надо оперировать ножку. Но это может быть и хорошо, потому что я не буду в гипсе ходить долго. Быстро ногу починят и все». Илана Юрьева

Позже звезда поделилась информацией после посещения второго хирурга. «Взяли пять пробирок крови, мазок на ковид, ЭКГ, рентген. В общем полный чек-ап», — сказала она.

Напомним, что травму звезда получила во время катания на горных лыжах на Красной Поляне. В нее на полном ходу влетел мужчина, который извинился и быстро уехал.

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