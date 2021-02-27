«Второй Аллы Пугачевой не будет»: Хромченко прокомментировала стиль Примадонны

В программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко поведала о том, что насмотренность и чувство стиля у каждой модницы появляются не только благодаря глянцу и фэшн-показам. Очень часто поклонники той или иной звезды кино или эстрады настолько увлекаются своим кумиром, что начинают копировать его стиль.

Соведущая Александра Васильева привела два ярких примера отечественного шоу-бизнеса, повторить которые сегодня нереально. Это Алла Пугачева и Рената Литвинова. Эти яркие знаменитости в своем сценическом воплощении, несомненно, стали иконами стиля. Долгое время Примадонна придерживалась конкретного стиля, узнаваемого и ассоциированного только с ней.

«Здесь абсолютно четкая найдена эксклюзивная картинка, которую в свое время человек изобрел сам при помощи тех дизайнеров, с которыми он работал, и сумел эту картинку преподнести таким образом, что людям захотелось одеваться также, выглядеть также, краситься также», — прокомментировала стиль Пугачевой Хромченко.

Модный эксперт заметила, что приблизиться к такому уровню мастерства очень сложно. И часто это будет нелепо для подражателя.

«Высокая концентрация стилистических решений, которые применяют Алла Борисовна или Рената Литвинова, конечно же, позволены только им. Если вы не хотите выглядеть смешно, возьмите деталь, намек, продемонстрируйте свою любовь при помощи знакового аксессуара, силуэта, прически – этого вполне хватит. Или макияжа», — посоветовала стилист. И предостерегла: «Но не делайте масла масленого, потому что второй Аллы Пугачевой, второй Ренаты Литвиновой, или второй Клавы Коки не будет».

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