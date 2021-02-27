«Семеро грузин лучше одного армянина»: Воля поддержал Бузову, которая рассталась с Манукяном

Как отметил шоумен, он полностью на стороне певицы и телеведущей.

Шоумен и юморист Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ поддержал свою подругу певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая не так давно рассталась с бойфрендом музыкантом и блогером Давидом Манукяном.

Отметим, что в гости на «Камеди Клаб» пожаловала грузинская музыкальная группа «Браво Метехи». Они поют русскоязычные хиты в жанре грузинского фольклора. Знают ребята и творчество Ольги Бузовой. В частности, они с блеском спели на программе ее хит «Мало половин».

«Оля, как хорошо, что ты рассталась с Давой! Поверь мне. Семеро грузин лучше одного армянина». Павел Воля

Напомним, что Ольга Бузова после расставания с Давидом Манукяном обвинила его в изменах и других грехах. Такого она простить ему просто не смогла. Сам блогер, когда ему задали вопрос о расставании с певицей, заявил, что не стоит верить тому, что она говорит.

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