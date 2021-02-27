Бьет собак и кошек: Дениса Шальных обвинили в жестоком обращении с животными

Девушка-волонтер обвинила сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных в жестоком обращении с животными. Не так давно молодой человек и его девушка Светлана решили взять из приюта четырех котов. Какого же было его удивление, когда девушка-волонтер начала заявлять, что якобы Шальных бьет животных, которые его не слушаются.

Как отметила девушка, когда об этом узнал Денис Шальных, то стал писать ей оскорбительные сообщения. Говорить, что она убогая. Сам сын Елены Яковлевой не стал отрицать, что обругал барышню в ответ на ее обвинения. Но сделал он это потому, что она обнародовала его телефон и адрес проживания.

«Какая-то дурная ситуация. Я могу принять все и даже согласиться с тем, что я могу быть некультурным, отвратительным, могу выражаться, могу грубить и говорить нехорошие вещи по отношению к человеку. Но за очень редким исключением это может быть без наличия какой-то веской причины». Денис Шальных

Напомним, что Денис Шальных, тело которого практически полностью покрыто татуировками, просто обожает животных. Об этом не раз говорила и его звездная мать, сообщает «Комсомольская правда».

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