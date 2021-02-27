Адвокат Михалкова заявил о пропаже ста тысяч рублей, выделенных на коляску для дочери Баталова

Как отметил Павел Астахов, режиссер выделял на содержание семьи очень большие деньги, но они пропали.

Адвокат Павел Астахов, представляющий интересы режиссера Никиты Михалкова, во время шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявил о пропаже огромных денежных средств, которые в разные годы выделялись семье актера Алексея Баталова.

«Никита Сергеевич переводил Баталовым сотни тысяч рублей за прошедшие годы: при жизни самого Алексея Баталова и в последнее время. Вот недавно Маше на коляску перевели 100 тысяч рублей, но неизвестно, была ли она куплена. Непонятно, куда пропали эти деньги». Павел Астахов

Как отметил Астахов, ему неприятно слышать, якобы режиссер никогда не помогал семье. Об этом не так давно обмолвилась вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко. По словам Астахова, он с Михалковым хочет разобраться в этой истории. Поэтому они с стали проверять все счета актера и были в шоке от пропажи большой суммы.

Напомним, что дочь Алексея Баталова Мария имеет диагноз ДЦП. Она не в состоянии сама себя обслуживать. Ей нужен постоянный уход и забота.

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