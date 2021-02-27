Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь оценили в десять миллионов долларов

Стоимость замка певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина в деревне Грязь оценивается в десять миллионов долларов. Он считается самым выдающимся жилым строением в Подмосковье. Его площадь составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

Интересно, что вокруг этого особняка ходит множество разных легенд. Поговаривают, что он был построен незаконно. Якобы шпили на крыше создают тень на участках соседей. Как итог – огромные потери урожая.

Кстати, в деревню Грязь в последнее время стали часто приезжать туристы. Они хотят хотя бы издалека полюбоваться на замок, который Максим Галкин возвел за несколько лет для своей любимой жены. Добавим, что общая площадь земли, на которой располагается замок, составляет один гектар, сообщает портал riafan.ru.

больше по теме Шесть лет назад: как выглядели двойняшки Пугачевой и Галкина в полтора года В Сети появилось архивное видео Лизы и Гарри.

Напомним, что вместе с Пугачевой и Галкиным в их замке проживают дети – Гарри и Лиза Галкины. В прошлом году ребята пошли в первый класс первой московской гимназии.

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