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«Уже живешь не годами, а такими кварталами»: Валентин Юдашкин рассказал о борьбе с раком

Как отметил модельер, в какой-то момент у него неожиданно начала болеть голова.

«Уже живешь не годами, а такими кварталами»: Валентин Юдашкин рассказал о борьбе с раком
Валентин Юдашкин. Фото: Globallookpress.com

Модельер Валентин Юдашкин в программе «Живите сегодня все» на канале «Дождь» впервые рассказал о своей борьбе с раком. По его словам, он всегда следил за своим здоровьем, но в 2016 году решил почему-то не проверяться. В какой-то момент у него начались сильные головные боли. Он поехал в центр имени Бурденко, где КТ и МРТ показало, что у него рак.

Валентин Юдашкин с семьей
Валентин Юдашкин с семьей. Фото: Globallookpress.com

По словам Юдашкина, в начале у него случился рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Это произошло всего за год.

Как отметил Юдашкин, помочь ему вызвался академик Давыдов. Сегодня он считает его своим вторым отцом. По словам модельера, важно доверять доктору, который тебя лечит. Сейчас Юдашкин регулярно следит за своим состоянием. Сложнее всего, по его мнению, идти на чек-ап. Морально после хороших новостей получаешь глоток воздуха.

«Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть».

Валентин Юдашкин

Напомним, что Валентин Юдашкин – один из самых известных российских модельеров. Ему сейчас 57 лет. Он большой друг певицы Аллы Пугачевой.

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