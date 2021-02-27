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Воля, Батрутдинов и даже Кравец с усами: почему звезды «Камеди Клаб» появились на шоу с растительностью

Шоумены предстали на проекте в необычном виде.

Воля, Батрутдинов и даже Кравец с усами: почему звезды «Камеди Клаб» появились на шоу с растительностью
Марина Кравец. Фото: Globallookpress.com

Все звезды «Камеди Клаб» на канале ТНТ, в том числе Павел Воля, Тимур Батрутдинов и даже Марина Кравец, появились в новом выпуске шоу с растительностью – густыми усами.

Марина Кравец
Марина Кравец. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

«Мы сразу объясним наш вид. Кто смотрел новогодний «Камеди». Значит вы понимаете, о чем речь. На Новый год мы сразились команда Воли против команды Харламова. Наказание для проигравшей команды было отрастить усы и сниматься в новых съемках с усами. Как вы поняли, мы настолько дебилы, что сыграли вничью. И поэтому под ваши аплодисменты весь «Камеди Клаб» с усами».

Павел Воля
Павел Воля
Павел Воля. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

В какой-то момент на сцене появилась с усами Марина Кравец.

«Здравствуйте. Я молодая мать. Мы — команда. Это гормональное», — заявила она под смех зала.

«Никогда не думал, что это скажу, но Марине усы идут больше, чем Ивану Половинкину. Это точно», — заявил Гарик Харламов, который и так ходит с бородкой и ему не пришлось отращивать усы.

Напомним, что на ТНТ стартовал очередной сезон «Камеди Клаб». Новых выпусков популярного шоу не было последние два месяца.

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Гарик ХарламовМарина КравецПавел ВоляТимур БатрутдиновШоу "Камеди клаб"