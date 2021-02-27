«Это всегда красиво»: Бородина похвасталась новым черно-белым клетчатым пальто-халатом

Ксения Бородина, экс-ведущая телепроекта «Дом-2», не раз признавалась, что давно стала настоящим шопоголиком. Гардеробу девушки позавидует любая модница, но жена Курбана Омарова не планирует останавливаться на достигнутом. Практически ежедневно Ксения балует себя все новыми и новыми вещами, сумочками или обувью.

На сей раз пополнение произошло в ряду моделей верхней одежды. Бородина приобрела пальто-халат в черно-белую крупную клетку. Девушка, разумеется, поспешила об этом сообщить фолловерам в микроблоге.

«Шерстяное. Несмотря на то, что такие холода на улице и кажется, что нужно только ходить в пуховиках, нифига. Нужно обязательно надевать пальто, потому что это всегда красиво. Все-таки в пальто женщина становится женщиной», — подметила звезда.

Ксения с удовольствием оценила свою обновку перед зеркалом и осталась ею довольна. А ранее в ее гардеробе появилось трендовое пальто-рубашка, на которое советовала обращать внимание в новом сезоне Эвелина Хромченко.

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