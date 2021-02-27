«Произойдет великое воссоединение»: гражданская жена Алибасова едет в Калининград к бывшему мужу

Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что 5 марта в Калининград пребывает его мать Елена Уронич. Они будет жить в одной квартире с отцом, который находится в этом городе на реабилитации.

«Произойдет великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе. У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни. Говорит добрые слова в адрес тех, кто ему помогает. К примеру, в адрес женщины-реабилитолога, которая рядом с ним. Не верю, что это любовь, но она очень ему нравится. У нее 11 лет опыта работы с тяжелыми больными. Она из Донецка. Помогала жертвам, пострадавшим в горячих точках». Бари Алибасов-младший

Как отметил сын Алибасова, реабилитолог буквально не отходит от его отца.

«Она играет с ним в карты, в запоминалки, кормит его пять раз в день. Папа в ней души не чает. Говорит, что меня любит в три раза больше, а ее в восемнадцать. Когда мама приедет, то не знаю, как она сойдется с реабилитологом. Но эти задачи, которые решать приятно. У этой женщины есть муж, сын, прекрасная семья. О какой-то сильной любви между ними сложно говорить. Он, конечно, позволяет в ее адрес похотливые словечки, но для нее он прежде всего пациент. Они общаются целыми днями. Она говорит, что он самый потрясающий мужчина в ее жизни», — заявил Алибасов-младший.

Напомним, что 73-летний Бари Алибасов не так давно развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В браке они были два года.

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