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«Неприкасаемые в этой стране»: Баста отчитал Крида за шутку над русским роком и Лободой

Рэпер на шоу «Голос. Дети» назвал песню Кипелова мемом.

«Неприкасаемые в этой стране»: Баста отчитал Крида за шутку над русским роком и Лободой
Василий Вакуленко (Баста). Фото: Первый канал

На Первом канале продолжается новый сезон детского вокального проекта «Голос». В креслах наставников на сей раз как «старички», так и дебютанты. Баста и Светлана Лобода уже прочно ассоциируются с телепроектом, а вот рэпер Егор Крид только постигает азы наставничества.

Поэтому иногда Крид позволяет себе вольности, за которые ему «прилетает» от более опытных коллег. После выступления участника Тимофея Завалинича с песней «Беспечный ангел» группы «Ария» рэпер рассказал, что фраза их хита «этот парень был из тех, кто просто любит жизнь» стала Интернет-мемом – ею озвучивают все неудачные попытки и падения на видео.

«Ты начал шутить над тем, над чем шутить нельзя – Кипелов, «Ария» и Света Лобода. Неприкасаемые в этой стране», — отчитал Крида за это Баста.

Наставники шоу "Голос. Дети"
Наставники шоу «Голос. Дети». Фото: Первый канал

Напомним, противостояние между наставниками разворачивается нешуточное потому, что на этапе слепых прослушиваний им приходится соперничать за выбор талантливых участников.

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