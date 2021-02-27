Мама в восторге: Пугачева порадовалась возобновлению концертов у Орбакайте

Пандемия коронавируса, которая продолжается почти год на планете, обездвижила всю концертную деятельность звезд по всему миру. И только в последние месяцы правительства стран начали снимать ограничения на выступления.

На сегодняшний день в нашей стране разрешено проведение развлекательных мероприятий с 75%-ной заполняемостью зала. И это не могло не обрадовать истосковавшихся по сцене артистов. Многие уже объявили о своих гастролях и вовсю готовятся ко встрече с поклонниками.

больше по теме На стиле: Пугачева в красном платье и кроссовках позировала с Галкиным за кулисами Примадонна дополнила игривый образ черной ветровкой.

49-летняя Кристина Орбакайте тоже сообщила о подготовке к шоу. Звезда прибыла в Москву из Нью-Йорка, где в последнее время проживает с семьей, чтобы начать репетиции.

«Ну вот наконец-то у нас репетиции полным составом: и балет, и музыканты, и я! Ура!», — обрадованно сообщила Орбакайте.

В комментариях к новости дочери отметилась знаменитая мама, Алла Пугачева. Примадонна оставила сразу три смайлика старшей наследнице, порадовавшись за дочь. К слову, сама легенда эстрады уже давно завершила карьеру и посвятила себя воспитанию семилетних наследников от Максима Галкина.

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