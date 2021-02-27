По совету Хромченко: Бородина пополнила гардероб трендовым пальто-рубашкой

Эксперт программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко в преддверии нового сезона советовала модницам обратить внимание на новый тренд – пальто-рубашки. По мнению фэшн-критика, это — оригинальная вещь, которая пришла надолго.

По совету Хромченко, пальто-рубашку приобрели уже многие отечественные селебрити. Например, телеведущая Первого канала Юлия Барановская настолько облюбовала новинку, что прикупила сразу несколько вариантов на все случаи жизни.

Поспешила накануне весны порадовать себя обновкой и Ксения Бородина. Брюнетка просто обожает шопинг и на этот раз приобрела кремовое пальто-рубашку средней длины.

«Не такое длинное, это более такая короткая история. Очень удобно для машины», — подметила звезда.

Бородина показала, как собирается носить обновку: с приподнятым воротником и поясом чтобы подчеркнуть тонкую талию. Покупкой модница осталась довольна.

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