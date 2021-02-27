«Меня заразили шестнадцатью видами клещей»: Асмус поведала о неприятностях с кожей

Звезда театра и кино часто вспоминает страшный случай из жизни, из-за которого ей пришлось долго лечиться.

Актриса Кристина Асмус активно ведет микроблог в Instagram, где делится с поклонниками новостями о своей личной жизни, работе, и просто любит иногда поболтать с фолловерами или подразнить их на ту или иную тему.

Кроме того, красавица довольно часто с содроганием вспоминает неприятный случай из жизни, произошедший с ней много лет назад, после чего ее жизнь кардинально изменилась.

Недавно Асмус поделилась воспоминаниями о съемочном павильоне, где по сути началась ее кинокарьера. Там случилась не только первая большая роль, обретение новых и преданных друзей, взрыв популярности, но и начались неприятности с кожей лица.

«В этом самом месте меня (через общие кисти) заразили 16 видами клещей, после чего кардинально изменилась моя жизнь. И я уже 11 лет не умываюсь водой и не пользуюсь кремом», — рассказала Асмус.

Как рассказала порталу Teleprogramma.pro врач-косметолог Александра Гонт, заразиться клещами, о которых поведала Асмус, может любой при сниженном иммунитете.

«Кисти, губки для макияжа, руки, салфетки являются рассадником больше именно бактериальной флоры, возможно, каких-то паразитов. Они передаются контактным путем», — рассказала врач. И отметила: «В любом случае, нарушение микробиома кожи ведет к снижению естественного защитного барьера, что чревато подобными неприятностями, о которых поведала Кристина Асмус».

Предотвратить заражение можно, используя только чистые предметы и вещи, которые касаются лица.

«Однозначно должны быть очень строгие требования к визажистам, чтобы они обрабатывали кисти антисептическими спреями или гелями. И здесь артист уже сам должен отслеживать это и стараться доносить так, чтобы это воспринималось не как каприз с их стороны, а острая необходимость соблюдать правила гигиены», — посоветовала врач-косметолог.

Справка Teleprogramma.pro

Александра Гонт — врач-косметолог, действительный член Российского общества эстетической медицины, Российского национального общества мезотерапии, Всемирной эстетической медицины аnti-age терапии, Европейской ассоциации специалистов эстетической медицины и мезотерапии. Врачебный стаж с 1995 года, в косметологии более 20 лет.

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