«Подчеркивает женственность»: Бузова в куртке и мини-юбке из денима дополнила образ черными ботфортами

Певица Ольга Бузова недавно снова сменила имидж. Теперь звезда – обладательница длинных белокурых локонов ниже пояса, которые позволяют ей каждый раз делать новую прическу.

Высокий хвост, коса, множество резиночек или голливудская волна – поющая телеведущая обожает внешние преображения. И накануне она вышла в свет со структурированными локонами, ниспадающими с плеч красавицы.

В качестве аутфита Бузова предпочла тотальный образ из денима. Она облачилась в жакет и мини-юбку, декорированные металлическими пуговицами. Именно эти детали и смутили стилиста Марину Корабель, которая специально для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит исполнительницы.

«Высокие ботфорты и юбка с курткой из денима сочетаются хорошо, но стоит отметить, что уж очень много фурнитуры на изделиях. Поэтому не стоит утяжелять образ аксессуарами, в том числе и сумку лучше выбрать более лаконичного кроя. По цвету идеально подойдет черный, синий или серый. У Ольги прекрасная фигура и этот наряд подчеркивает ее женственность. Что касается макияжа и прически, тут все прекрасно, за исключением очень длинных волос — они выглядят неестественно. Если их сделать покороче хотя бы на 15-20 см будет все намного гармоничнее», — уверена Марина Корабель.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовскую и многих других.

Смотрите также