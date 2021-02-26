«Мама – почтальон»: Кудрявцева показала развивающие занятия дочки, которые ее рассмешили

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров воспитывают дочь Машу. В этом году девочке исполнится три года. Звездная мама уделяет воспитанию единственной дочки много времени – Маша посещает развивающие занятия и даже ходит на балет.

В своем Instagram 49-летняя блондинка поделилась видеороликом, который ее рассмешил. На развивающем уроке Маша выбрала родителям интересные профессии.

«Мама – почтальон, папа – полицейский. Как-то так», — подписала видео Кудрявцева.

Фанаты телеведущей остались в восторге от ролика.

«Чудо-девочка! Какая прелесть! Всегда такая серьезная! Какая серьезная дама!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Кудрявцева стала женой Макарова в 2013 году. Также у знаменитой блондинки есть взрослый сын Жан.

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