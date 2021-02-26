«Продолжается без меня»: Влад Кадони объявил об уходе из шоу «Бородина против Бузовой»

Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони до последнего времени являлся соведущим программы «Бородина против Бузовой» на ТНТ. Однако в эту пятницу, 26 февраля, состоялся последний эфир с его участием.

«Отработал последнее шоу «Бородина против Бузовой», с марта месяца оно продолжается без меня», — поделился Влад Кадони в Instagram.

Он поблагодарил за сотрудничество своих коллег Ольгу Бузову и Ксению Бородину и выразил уверенность, что все трое они сохранят добрые отношения, даже перестав работать на одной съемочной площадке.

«У меня новый этап в жизни. Я открыт новым проектам, теперь ничем не сдержан и не ограничен. Но самые главные силы пока направляю на свою программу личностного роста», — добавил Влад Кадони.

Под постом бывшего ведущего «Дома-2» первыми высказались экс-участники проекта. Они сожалеют об уходе Влада Кадони из популярного ток-шоу.

«Хоть в название шоу ББ и нету буквы К, но все же без тебя — оно не будет таким БомБезным», — написал бывший участник Роман Капаклы.

Уволенный с ТНТ после закрытия «Дома-2» Андрей Черкасов, заявил, что канал совершил ошибку, отказавшись от сотрудничества с Владом Кадони.

«Скажу откровенно и уверен, многие со мной согласятся. Как тяжело представить «Барселону» без Месси, так же тяжело представить шоу ББ без тебя. Именно там увидев твою работу, твой неподражаемый стиль, я понял, что ты телевизионный профессионал. Это потеря. А со стороны ТНТ — ошибка», — высказался Андрей Черкасов в комментариях.

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