«Как такое возможно?»: Яна Кошкина в топе с глубоким вырезом эффектно акцентировала волнующий объем

Звезда театра и кино Яна Кошкина отлично знает все свои сильные стороны и часто выставляет их на обозрение. В Яне Кошкиной прекрасно все, но особенно хороши «два высших образования», как любит выражаться в программе «Модный приговор» историк моды Александр Васильев.

Актриса в очередной раз продемонстрировала роскошную грудь в Instagram, обрамив ее топом из «золотых» и «серебряных» нитей. Красотка сделала эффектный акцент на своем волнующем объеме, чтобы ни у кого и сомнений не возникло в том, что выдающийся бюст Яны Кошкиной — одно из ее главных и неоспоримых достоинств.

«Хочу сыграть роль какой-нибудь «кинозлодейки»! — заявила под откровенным фото актриса. — Пока репетирую только на домашних, но они не дают мне раскрыть весь потенциал! А вы бы какую роль мне доверили?»

Поклонники Яны Кошкиной предложили несколько вариантов.

«Эльвира — повелительница тьмы». Не злодейка, конечно, но секси!», «Роль Клеопатры вам пошла бы, а вообще, я в вас влюбилась в «Чопе», там вы как будто не играли, а проживали свою жизнь», «Вам бы пошла роль злой мачехи в «Золушке», «Миледи из «Трех мушкетеров», «Какие умопомрачительные глаза и брови. Это же… это… Как такое возможно», — обсуждают вопрос и фото Яны Кошкиной в Сети.

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