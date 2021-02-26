«Фифа любит Арсюню»: Саша Плющенко показал, как играет с братом и собачкой

В сентябре прошлого года Яна Рудковская и Евгений Плющенко неожиданно для всех стали родителями во второй раз. Малыша, которого назвали Арсением, выносила суррогатная мать. На днях ему исполнилось уже пять месяцев. Видеороликом с братиком в своем Instagram поделился старший сын звездной пары — Саша.

«Фифа — русский той-терьер — любит не только Саню, но и Арсюню. Самая добрая порода в мире. Любит всех, не пахнет и не гадит, уютная и комфортная», — написал Гном Гномыч.

Напомним, недавно Саша выиграл очередной турнир по фигурному катанию в своей возрастной группе. Ранее Яна Рудковская показывала, как мальчик занимается балетом под руководством тренера.

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