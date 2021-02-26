«Жизнь других» в Коста-Рике: как приготовить национальные блюда и какова стоимость медицины и…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как с помощью одежды выглядеть стройнее
Видео

«Фифа любит Арсюню»: Саша Плющенко показал, как играет с братом и собачкой

Младшему сыну Рудковской и Плющенко исполнилось пять месяцев.

«Фифа любит Арсюню»: Саша Плющенко показал, как играет с братом и собачкой
Евгений и Саша Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych

В сентябре прошлого года Яна Рудковская и Евгений Плющенко неожиданно для всех стали родителями во второй раз. Малыша, которого назвали Арсением, выносила суррогатная мать. На днях ему исполнилось уже пять месяцев. Видеороликом с братиком в своем Instagram поделился старший сын звездной пары — Саша.

«Фифа — русский той-терьер — любит не только Саню, но и Арсюню. Самая добрая порода в мире. Любит всех, не пахнет и не гадит, уютная и комфортная», — написал Гном Гномыч.

Напомним, недавно Саша выиграл очередной турнир по фигурному катанию в своей возрастной группе. Ранее Яна Рудковская показывала, как мальчик занимается балетом под руководством тренера.

Смотрите также:

Тэги

Гном ГномычЕвгений ПлющенкоСаша ПлющенкоЯна Рудковская и Евгений Плющенко