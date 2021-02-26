«Между жизнью и смертью»: бывшая жена Андрея Аршавина четыре дня провела в искусственной коме

Врачи были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам, чтобы спасти жизнь Алисы Казьминой.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина тяжело больна. Женщина несколько дней не выходила на связь с подписчиками Instagram. Как выяснилось, все это время Алиса была в больнице в тяжелом состоянии, где врачи боролись за ее жизнь. Мама Казьминой рассказала в Instagram, что Алиса восемь дней провела в реанимации, половину этого времени она находилась с бессознательном состоянии.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить», — написала Наталья Сарычева.

Женщину поддержали ее знакомые. Они желают Наталье сил, а Алисе — скорейшего выздоровления. Комментарий под постом оставила и сама Алиса Казьмина.

«Спасибо, мамочка любимая. Очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать», — написала бывшая жена Аршавина.

Напомним, проблемы со здоровьем у Алисы Казьминой начались некоторое время назад. Врачи диагностировали у молодой женщины аутоиммунное заболевание.

«Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — рассказала Алиса Казьмина.

Смотрите также