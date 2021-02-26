Нежные объятия: Рустам Солнцев поделился архивным фото с бывшей женой продюсера «Дома-2»

Бывший участника реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев располагает прекрасным фотоархивом, снимками из которого периодически делится на своей странице в Instagram.

На этот раз он решил напомнить всем, какой невероятной красавицей была и остается бывшая жена экс-продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского, Василина Михайловская.

Рустам поделился совместным снимком с женщиной, на котором оба демонстрируют нежность и страсть, вероятно, изображая любовников.

«На этом фото, где я с Василиной Михайловской, прекрасно все. Даже Васина заколка «были деньги — купила» блестит как полумесяц в камышах», — подписал архивный кадр Рустам Солнцев.

Поклонники пришли в восторг от горячего кадра. Некоторые тут же решили вспомнить о Наталье Варвиной — бывшей участнице «Дома-2», которая сейчас является женой Алексея Михайловского.

«Красивый и харизматичный Солнцев», «Как можно было променять такую женщину на табуретку Варвину, которая сейчас выглядит со вставной челюстью старше Василины лет на 20», «Просто офигенные — почему все хотят быть тощими? Я тоже хочу, но когда смотрю на красивых нетощих людей — просто кайф», — высказываются в Сети.

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