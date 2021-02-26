«Все оттенки счастья»: Барановская в платье из кружевного полотна цвета лазури позировала на берегу океана

Известная телеведущая Юлия Барановская устроила себе каникулы и в конце зимы перенеслась в лето. Несколько дней назад вместе с тремя детьми звезда улетела на Мальдивы, где прекрасно совмещает приятное с полезным. Во время отдыха с сыновьями и дочкой Юлия Барановская не забывает уделять время и себе. Она обожает наряжаться в красивые воздушные платья, прогуливаться по берегу Индийского океана и делать красивые фотографии на память, а также делиться ими с поклонниками.

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На этот раз Юлия Барановская буквально очаровала всех роскошным кадром. На снимке она позирует в платье из кружевного полотна свободного кроя. Наряд цвета небесной утренней лазури гармонирует с фоном — океаном и белым песком мальдивского пляжа.

«Все оттенки счастья», — подписала кадр Юлия Барановская.

Очевидно, что эти каникулы вдохновляют звезду и дарят ей массу положительных эмоций, которые она транслирует поклонникам.

«Обернитесь… Там алые паруса», «Здоровья и счастья вашей семье. Вы молодчина», «Был бы там, позвал вас на свидание», «Сногсшибательная», «Боже, какая вы красивая, Юля», — делают комплименты Барановской ее подписчики.

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