«Невероятно шикарная»: Чехова, облачившись в пижаму, блеснула «ложбинкой греха»

В конце прошлого года Анфиса Чехова отметила свое 43-летие и кардинально изменила имидж. Она распрощалась со своими длинными локонами и теперь носит каре. В своем Instagram Анфиса поделилась свежими снимками, на которых позировала в пижаме, эффектно блеснув «ложбинкой греха». При этом она решила порассуждать на философскую тему.

«Ошибка не сказать того, чего очень хочется, и не выразить себя так, как просит твоя душа! Все остальное не ошибки, а бесценный опыт», — написала Чехова.

Фанаты оценили ее снимки.

«Какая красивая! Невероятно шикарная! Вау! Классная!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Полный релакс: обнаженная Чехова показала себя в ванне Пикантным видео телеведущая поделилась в своем микроблоге.

Напомним, несколько лет назад Чехова развелась с Гурамом Баблишвили, которому родила сына Соломона. В этом году мальчику исполнится девять лет. С тех пор личную жизнь телеведущая скрывает от широкой публики.

Смотрите также: