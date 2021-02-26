«Бесстрашный и настойчивый мальчик»: Шепелев показал спортивное увлечение сына Фриске

Сын покойной Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева в прошлом году стал первоклассником. Помимо учебы, Платон успевает заниматься спортом. Ранее телеведущий рассказывал о его успехах на теннисном корте. Теперь же показал в своем Instagram, как мальчик мастерски управляется с доской для скейтборда. Оказалось, что этим видом спорта мальчик увлекается с пяти лет.

«Мне нравится наблюдать за ним: он талантливый в спорте, бесстрашный и настойчивый мальчик. Не боится падать. Не перестает пробовать. И самое главное в этой истории, как мне видится со стороны, — на доске он… счастлив!» — написал Шепелев.

Напомним, недавно стало известно, что новая возлюбленная телеведущего, Екатерина Тулупова, ждут ребенка. Практически в это же время Дмитрий ушел с телеканала ТНТ, где был ведущим детского развлекательного шоу.

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