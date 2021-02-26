Царствующие львы: Михаил Шуфутинский и Александр Буйнов получили награды дебютной премии

В столице вручили статуэтки новой премии, которая получила название TOP Men Awards Russia. Ведущей мероприятия стала актриса Наталья Бочкарева. По словам организаторов, все номинации индивидуальны и отражают каждого из участников.

Обладателями заветных статуэток в виде царствующего льва сезона-2020 стали актеры и певцы. В их числе: Игорь Жижикин, Михаил Шуфутинский, Александр Буйнов, Митя Фомин, Натан, Стас Ярушин, Игорь Гуляев, Иван Лашманов, Константин Андрикопулос, Сергей Бадюк, Сергей Петрукович, Дмитрий Назаров, Вугар Мусаев и Михаил Крапивной.

больше по теме Премия «Виктория-2020» назвала своих финалистов 3 декабря в Государственном Кремлевском дворце поздравят победителей Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2020».

Награды номинантам вручала финалистка конкурса «Миссис мира – 2021» — «миссис Румыния» Вероника Сарма. Выступлениями публику порадовали Александр Буйнов, Митя Фомин и артист лейбла Black Star Натан.

Смотрите также: