«Что вами движет?»: Альбина Джанабаева пожаловалась на хейт в Сети

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и вторая жена известного музыканта Валерия Меладзе Альбина Джанабаева искренне недоумевает, по какой причине ее довольно часто подвергают хейту в Сети. На эту тему певица высказалась в Instagram. Она призналась, что ей приходится часто читать нелицеприятные комментарии о себе.

«Зачем вы пишете гадости людям, которых вы не знаете? Что вами движет? Что вы хотите получить? Конечно, баланс во всем мире — это оба полюса: хорошее и плохое, черное и белое, мужчина и женщина», — написала Альбина Джанабаева.

Звезда призвала всех быть добрее и стараться не обижать окружающих. Поклонники Альбины поддержали ее, заявив, что той нужно отправлять в блок всех злопыхателей и стараться не реагировать на их выпады.

Напомним, 26 февраля исполнилось семнадцать лет старшему сыну Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе — Константину. Мальчик был назван в честь своего дяди, который поддерживал тайный роман брата с Альбиной Джанабаевой. Наследник Валерия Меладзе появился на свет, напомним, когда певец состоял в официальном браке с первой женой Ириной. С Джанабаевой он оформил отношения в 2014 году.

Смотрите также