«Наша дорогая, единственная, самая-самая»: жена Эрнста обратилась к Земфире после выхода альбома

Звезда МХТ Софья Эрнст поздравила певицу Земфиру с выходом нового альбома, который та выпустила после восьмилетнего перерыва. Актриса призналась, что невероятно рада за вокалистку.

«Земфира сделала нам подарок и выпустила, наконец, альбом. И это счастье!» — написала Софья Эрнст в Instagram.

Она добавила, что выход нового сборника звезды совпал с премьерой спектакля в МХТ «Бульвар Сансет», который поставила Рената Литвинова, а Земфира написала музыку к нему.

«А еще Земфира вышла сегодня с нами на поклоны на нашей премьере. Две премьеры в один день — это очень круто. Поздравляю, наша дорогая, единственная, самая-самая», — высказалась Софья Эрнст.

Стоит отметить, что новый альбом Земфиры называется «Бордерлайн» и включает в себя двенадцать треков.

Сборник стал седьмым по счету в творческой биографии рок-исполнительницы. Перерыв между ним и шестым альбомом составил без малого восемь лет.

Кстати, далеко не все с восторгом отреагировали на новое творение Земфиры. Так, продюсер и клипмейкер Нателла Крапивина подвергла альбом критике.

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