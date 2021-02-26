«Как русалка из пены морской»: Рудова блеснула пышным бюстом, запечатлевшись на берегу

Пока в Москве слякоть и весна только начинает вступать в свои права, многие греются мыслями об отдыхе на морском побережье. В их числе и Наталья Рудова. В своем Instagram актриса опубликовала архивный снимок, на котором позировала на берегу моря. Блондинка выбрала белое силуэтное платье-бандо, блеснув пышным бюстом.

Стоит отметить, что фигуре Рудова уделяет особое внимание. Актриса активно занимается спортом, о чем нередко рассказывает в своем микроблоге.

«Какая вы красивая! Как русалка из пены морской! Шикарная девушка!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Соблазнительное тело: Рудова в коротких шортиках похвасталась кубиками пресса и пышной грудью Блондинка активно следит за фигурой.

Добавим, что Новый год и каникулы актриса провела в Дубае, куда летала со своей давней подругой Анастасией Решетовой. Девушки познакомились на съемках клипа Тимати.

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