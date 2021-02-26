«Как русалка из пены морской»: Рудова блеснула пышным бюстом, запечатлевшись на берегу

Пока в Москве слякоть и весна только начинает вступать в свои права, многие греются мыслями об отдыхе на морском побережье. В их числе и Наталья Рудова. В своем Instagram актриса опубликовала архивный снимок, на котором позировала на берегу моря. Блондинка выбрала белое силуэтное платье-бандо, блеснув пышным бюстом.
Стоит отметить, что фигуре Рудова уделяет особое внимание. Актриса активно занимается спортом, о чем нередко рассказывает в своем микроблоге.
«Какая вы красивая! Как русалка из пены морской! Шикарная девушка!» — писали пользователи Сети.
Добавим, что Новый год и каникулы актриса провела в Дубае, куда летала со своей давней подругой Анастасией Решетовой. Девушки познакомились на съемках клипа Тимати.