Родригез – адекватный, Киркоров – смешной: фанаты «Маски» высказались после разоблачения Черной Пантеры

Поклонники проекта выбирают лучшего детектива среди членов жюри. Больше всего симпатий на стороне Тимура Родригеза и певицы Валерии.

На телеканале НТВ с большим успехом идет второй сезон самого охраняемого проекта «Маска». В ближайшее воскресенье выйдет уже третья программа шоу. Всю неделю поклонники передачи горячо обсуждают в соцсетях события предыдущего эфира, в котором была разоблачена Черная Пантера. Под маской хищницы оказалась гимнастка Светлана Хоркина, что стало полной неожиданностью и для членов жюри, и для зрителей.

По итогам двух программ в официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram поклонникам проекта предложено выбрать самого внимательного, на их взгляд, члена жюри.

«Друзья, как думаете, кто из членов жюри лучший детектив шоу «Маска», — обратились авторы к публике.

Единодушия среди высказавшихся не наблюдается. Но все же большинство голосов отдано певице Валерии и шоумену Тимуру Родригезу. А вот Филиппу Киркорову многие не могут простить, что он пытался убедить всех, что под маской Черной Пантеры выступает Ольга Бузова.

«Самый смешной и обаятельный — Киркоров!», «Валерия и Тимур Родригез», «По-моему, Тимур, в основном, он лучше всех угадывает», «Да все вроде неплохо, все по своему отгадывают, все аргументы приводят», «Родригез — самый адекватный», — высказались поклонники шоу «Маска».

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