«Богиня!»: Седокова в искрящемся корсете поманила пышной грудью

38-летняя Анна Седокова — обладательница роскошной фигуры, которую она не скрывает. Бикини, откровенные декольте и дерзкие мини — в таких нарядах артистка из раза в раз позирует на снимках в своем инстаграме. А в новом клипе на песню «Нам пора» она появилась в искрящемся корсете. Видео было представлено фанатам 26 февраля. Поклонники певицы оценили ее внешний вид.

«Шикарная красотка! Богиня! Я вами восхищаюсь! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал профессиональный спортсмен, баскетболист Янис Тимма. Кадрами со свадебной церемонии она поделилась в клипе на песню «Привязана к тебе».

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