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«Что-то сдал совсем»: Татьяна Навка показала резко постаревшего мужа Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев выглядит очень уставшим и измотанным.

«Что-то сдал совсем»: Татьяна Навка показала резко постаревшего мужа Анастасии Заворотнюк
Петр Чернышев с женой Анастасией Заворотнюк. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Прославленная фигуристка Татьяна Навка поддерживает семью Анастасии Заворотнюк. Муж актрисы Петр Чернышев участвует в ледовых шоу олимпийской чемпионки. А теперь еще и снялся в одном фильме с Татьяной Навкой.

«Канал The CW television network в России! Снимают документальный фильм о стране, о Москве и о туризме в России! Вчера вечером на Красной площади отсняли наше с Петром катание, как часть русского достояния», — рассказала Татьяна Навка в Instagram.

Пост звезда сопроводила фото и видео, на котором запечатлена с супругом Анастасии Заворотнюк, фигуристом Петром Чернышевым, и американским актером Дином Кейном.

Подписчики Татьяны Навки сделали комплименты ей и поразились тому, как за последнее время изменился Петр Чернышев.

Татьяна Навка и муж Анастасии Заворотнюк
Татьяна Навка показала изможденного Петра Чернышева. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«Петр такой уставший. Господи, дай ему сил и здоровья!», «Как приятен Петр Чернышев», «Петр что-то сдал совсем, уставший, бледный», «Он выглядит очень измотанным. Происходящее в семье не могло не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и здоровье Настюше!! Крепитесь», — высказываются в Сети.

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