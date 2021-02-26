«Его жизнь полна рискованных решений»: Мишин о Плющенко, который денежно поощряет детей за прыжки

Тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Алексей Мишин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о денежных премиях молодым спортсменам. Этот метод как раз практикует в своей академии его звездный ученик.

«Вся жизнь Евгения Плющенко полна неожиданных, нетрадиционных, часто рискованных решений. Его рекордные усложнения программ, его двойное возвращение в мир большого спорта, его незаурядное художественное видение мира. Это все делает его человеком, которого нельзя измерять стандартными и обычными мерками». Алексей Мишин

Как отметил Мишин, только время все расставит на свои места. «Его начальные шаги как тренера большого спорта также весьма необычны. И его мировоззрение как тренера можно будет оценить только одним методом — временем. Давайте подождем», — заявил он.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что платит от пяти до тридцати тысяч рублей своим талантливым ученикам. Денежные премии получают те, кто исполняет впервые в жизни сложные прыжковые элементы.

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